Силовики предотвратили заказанное россиянкой за миллион рублей убийство сына

СК: москвичка с подругой заказала убийство сына за 1 млн рублей

В Москве силовики задержали двух женщин, обвиняемых в приготовлении к заказному убийству сына одной из них. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По данным следствия, мотивом стал имущественный конфликт между матерью и сыном. Москвички попросили знакомого найти за один миллион рублей исполнителя убийства, который мог бы застрелить жертву. Но мужчина сообщил о готовящемся преступлении полиции, и тогда правоохранители начали готовить операцию по предотвращению заказного убийства. Они убедили женщин в якобы исполненном преступлении и предотвратили заказанное преступление, задержав их в момент передачи денег.

Расправу заказала 68-летняя жительница района Выхино-Жулебино, которая затаила обиду на 42-летнего сына, работающего помощником автослесаря, пишет Telegram-канал SHOT. Они ссорились из-за сбережений и квартиры, которую не могли поделить. Пенсионерке вызвалась помочь 52-летняя подруга.

Следствие просит обеих женщин арестовать.

10 ноября 2023 года ФСБ сообщила о задержании в ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства директора производственного объединения в Мариуполе. Преступление было предотвращено.