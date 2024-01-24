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16:14, 24 января 2024Силовые структуры

Готовившего теракт на предприятии «Воентелекома» россиянина арестовали

В Рыбинске арестовали юношу, готовившего теракт на предприятии «Воентелекома»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд арестовал 19-летнего россиянина, готовившего теракт на военном предприятии «Воентелеком» в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молодой человек будет находиться в СИЗО до 23 марта.

Ранее стало известно, что теракт готовился по заданию запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По указанию куратора молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон. Эти вещества силовики нашли и изъяли из тайника, обустроенного подозреваемым.

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      Екатерина Кашурникова
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