Предотвращен теракт на военном предприятии в российском городе

Силовики предотвратили теракт на предприятии «Воентелекома» в Рыбинске

Силовики предотвратили теракт, который готовил 19-летний россиянин по заданию запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на предприятии «Воентелеком» в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек задержан. Он собирался устроить взрыв за 100 тысяч рублей. Его завербовали через интернет.

По указанию куратора молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон. Эти вещества силовики нашли и изъяли из тайника, обустроенного подозреваемым.

23 января сообщалось, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 18-летнего жителя Челябинской области к пяти годам колонии общего режима за покушение на теракт в военкомате. Студент был сторонником идеологии украинской националистической организации и в 2023 году пытался совершить теракт на объекте Минобороны России. Ему помешали сотрудники ФСБ.