Литва ограничила поездки госслужащих в Россию, Белоруссию и Китай

Литва запретила госслужащим нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай

Правительство Литвы запретило нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай госслужащим, военным и лицам, имеющим доступ к секретной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«В стратегии национальной безопасности указано, что Российская Федерация, Белоруссия и Китайская Народная Республика представляют угрозу для Литвы и ее граждан, в том числе шпионской деятельностью спецслужб», — говорится в сообщении.

Идею ограничения на поездки выдвинуло Министерство обороны республики, которое считает, что спецслужбы этих стран собирают информацию о гражданах Литвы и ищут возможности для вербовки лиц, имеющих важные сведения.

Ранее министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. В частности, Таллин намерен построить в этой зоне около 600 бункеров, большинство из которых будут находиться в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке.