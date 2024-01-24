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20:42, 24 января 2024Экономика

В Европе сократили производство бытовой химии из-за конфликта в Красном море

Die Presse: производителям бытовой химии в Европе стало не хватать сырья

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Европейские производители бытовой химии столкнулись с кризисом из-за конфликта в Красном море. О том, что компаниям стало не хватать сырья, сообщает газета Die Presse.

Henkel заявила, что столкнулась с увеличением затрат на транспортировку и длительности доставок. Выпускающая упаковку и пластиковую тару для химии Dechem была вынуждена сократить производство из-за нехватки сырья. Производитель полиэтилена и полипропилена Borealis пожаловалась на проблемы с экспортом готовой продукции в Азию. Выпускающая химикаты Gechem вынуждено сократила поставки моющих средств для посудомоечных машин и сантехники из-за нехватки тринатрийцитрата, сульфаминовой и лимонной кислоты.

Химическая отрасль Германии, которая является третьим по величине сектором экономики страны, стала одним из наиболее пострадавших производств после автомобилестроения и машиностроения. Отрасль с годовым объемом продаж около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) столкнулась с проблемами из-за задержек поставок необходимых компонентов из Азии.

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По словам гендиректора Gechem GmbH & Co KG Мартины Нигсвонгер, проблемы с задержкой поставок могут сохраняться до второго полугодия 2024 года. Поэтому предприятия вынужденно пересматривают свои систему работы в три смены.

Статистические данные аналитиков компании Flexport показывают, что за последнее время более 500 контейнеровозов вынужденно изменили маршруты из-за обострения кризиса в Красном море. Из-за необходимости огибать африканский континент через мыс Доброй надежды время в пути увеличится в среднем на две недели, что может привести к повышению конечной стоимости доставляемых видов продукции. Европейских потребителей предупредили о возможном росте цен на некоторые товары до десяти процентов. Так называемый налог на Красное море затронет такие категории продукции, как электроника, предметы интерьера и моды, автозапчасти и поставки газа из стран Ближнего Востока,

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      Вячеслав Агапов
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