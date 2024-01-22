Названа еще одна пострадавшая из-за кризиса в Красном море отрасль

Химический сектор Германии столкнулся с проблемами из-за кризиса в Красном море

Крупнейшая в ЕС химическая отрасль Германии стала еще одним сектором экономики региона, пострадавшим из-за кризиса в Красном море, вызванного ракетными обстрелами торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Об этом со ссылкой на представителей крупных промышленных компаний пишет Reuters.

Химическая промышленность является третьим по величине сектором экономики Германии после автомобилестроения и машиностроения. Отрасль с годовым объемом продаж около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) столкнулась с проблемами из-за задержек поставок необходимых компонентов из Азии. В результате производитель химикатов Gechem вынуждено сократил производство средств моющих для посудомоечных машин и сантехники из-за нехватки тринатрийцитрата, сульфаминовой и лимонной кислоты.

Генеральный директор Gechem GmbH & Co KG Мартина Нигсвонгер заявила, что предприятия пересматривают свои систему работы в три смены, так как проблемы с задержкой поставок могут сохраняться до второго полугодия 2024 года. «Мой отдел закупок в настоящее время работает в три раза усерднее, чтобы что-то получить», — сказала она. Другой производитель специальной химии, Evonik, также пострадал от изменений маршрутов в Красном море. Переход на авиаперевозки при этом не всегда является решением в сложившейся ситуации, так как многие химикаты запрещено перевозить самолетом.

Немецкая промышленная организация VCI отмечается, что химическая отрасль страны давно сильно зависит от азиатского импорта, и текущие задержки импорта через Красное море только усугубили проблемы. Это особенно отразилось на средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии, которые получают из Азии значительную часть своего сырья, сказал главный организации Хенрик Майнке.

Экономика Германии уже испытывает давление на фоне рецессии, а также высоких затрат на рабочую силу и энергию. Наряду с сектором автомобилестроения и розничной торговлей, химическая промышленность наиболее уязвима перед новыми вызовами, считают эксперты S&P Global.

Ранее генеральный директор Ingka Group (компания управляет магазинами IKEA по всему миру) Джеспер Бродин на фоне напряженной ситуации в районе Красного моря назвал нестабильность в цепочках поставок новой нормой для мировой экономики. Он отметил, что в последние годы «мир стал более динамичным и турбулентным».