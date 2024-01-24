Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности

Патрушев обсудил в Москве сотрудничество России и Ирана в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его иранский коллега, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан обсудили в Москве сотрудничество России и Ирана в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию российского Совбеза.

«Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран», — указали в ведомстве.

В ноябре 2022 года Патрушев также побывал в Тегеране. Он приехал туда на переговоры с официальными лицами Ирана. Беседы коснулись вопросов противостояния США, безопасности и конфликта на Украине.