Песков выразил сожаление из-за неспособности Парижа повлиять на французов в ВСУ

Москва выражает сожаление из-за неспособности Парижа повлиять на желание французов воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Обращаем внимание на заявления французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине. Мы сожалеем в этой связи», — сказал представитель Кремля, также призвав французские власти беречь своих граждан.

17 января российское Минобороны сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников на службе ВСУ, в результате чего были уничтожены более 60 человек. Большинство наемников являлись гражданами Франции, отметили в военном ведомстве.