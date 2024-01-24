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13:32, 24 января 2024Мир

Песков заявил о неспособности Парижа повлиять на желание французов воевать в ВСУ

Песков выразил сожаление из-за неспособности Парижа повлиять на французов в ВСУ

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Москва выражает сожаление из-за неспособности Парижа повлиять на желание французов воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Обращаем внимание на заявления французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине. Мы сожалеем в этой связи», — сказал представитель Кремля, также призвав французские власти беречь своих граждан.

17 января российское Минобороны сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников на службе ВСУ, в результате чего были уничтожены более 60 человек. Большинство наемников являлись гражданами Франции, отметили в военном ведомстве.

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      Виктория Кондратьева
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