В РПЦ отреагировали на планы открыть в России академию шаманизма

Представитель РПЦ Кипшидзе раскритиковал планы открыть академию шаманизма в Туве

Распространение эзотерики, шаманизма и всего, что с этим связано, — это явление, которое будет иметь негативные последствия для многих людей, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на планы открыть международную академию шаманизма в Туве.

«Напомню, что еще вчера, выступая в Совете Федерации, Святейший Патриарх [Московский и всея Руси Кирилл] заявил о то, что Россия столкнулась с огромным и неограниченным ничем ростом распространения всякой эзотерической литературы, курсов и всего, что с этим связано. Мы рассматриваем это как опасность для благополучия многих людей», — заявил представитель РПЦ.

По мнению Кипшидзе, шаманизм, эзотерика и гадания понижают способность человека к критическому мышлению.

«Человек из свободного существа превращается в зависимого от всяких магов, духов, заклинателей и прочего. Думаю, что гражданское общество традиционной религии нашей страны должно сделать все возможное, чтобы подобного рода духовная зараза не распространялась», — заключил он.

Ранее представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская рассказала, что в Туве в 2024 году планируют открыть международную академию шаманизма. Она отметила, что в учебном заведении намерены обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов.