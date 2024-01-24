Порнозвезда рассказала о травмах коллег после секса с ней

Порнозвезда Конни Периньон из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, рассказала, что иногда секс с ней приводит к травмам у ее партнеров. Об этом сообщает Daily Star.

Периньон объяснила, что с детства развивала мышцы промежности. «Когда я была ребенком, то ужасно боялась ходить в туалет на людях, поэтому в школе я терпела весь день, — объяснила она. — По сути, я выполняла то же самое движение, как при тренировке мышц тазового дна».

Позднее порнозвезда стала регулярно делать упражнения Кегеля. В результате мышцы ее тазового дна стали такими сильными, что это вызывало проблемы в ее профессиональной деятельности. Из-за крепких мышц тазового дна ее партнеры быстрее достигали кульминации во время секса и порой получали повреждения половых органов. «Такое случалось, наверное, три или четыре раза», — призналась она.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Алина Лопес из США попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.