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02:00, 24 января 2024Из жизни

Порнозвезда рассказала о травмах коллег после секса с ней

Connie Perignon

Connie Perignon. Фото: @notconnieperignon

Порнозвезда Конни Периньон из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, рассказала, что иногда секс с ней приводит к травмам у ее партнеров. Об этом сообщает Daily Star.

Периньон объяснила, что с детства развивала мышцы промежности. «Когда я была ребенком, то ужасно боялась ходить в туалет на людях, поэтому в школе я терпела весь день, — объяснила она. — По сути, я выполняла то же самое движение, как при тренировке мышц тазового дна».

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Позднее порнозвезда стала регулярно делать упражнения Кегеля. В результате мышцы ее тазового дна стали такими сильными, что это вызывало проблемы в ее профессиональной деятельности. Из-за крепких мышц тазового дна ее партнеры быстрее достигали кульминации во время секса и порой получали повреждения половых органов. «Такое случалось, наверное, три или четыре раза», — призналась она.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Алина Лопес из США попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

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      Алиса Удовик
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