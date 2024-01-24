Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 24 января 2024Силовые структуры

Появились подробности нападения на иранца в Москве

В Москве трое братьев-азербайджанцев ворвались в квартиру иранца и резали его

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Появились подробности нападения на 37-летнего иранца в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, между двумя пятиклассниками и гражданином Ирана произошла словесная перепалка около дома, она продолжилась и в лифте. Позже школьники со старшим 24-летним братом вломились к пострадавшему в квартиру, избили и вонзили нож в ягодицу.

Отмечается, что мужчина в больнице: у него глубокое ранение, которое привело к острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. На допросе братья-азербайджанцы уверяли, что иранец первый достал нож. А ранее сообщалось, что в лифте потерпевший дал подзатыльники одному из братьев, однако эта информация не подтвердилась.

Соседи уверены, что именно школьники спровоцировали конфликт. Жильцы дома жалуются на эту семью и уже готовят коллективное заявление.

Старшему брату грозит до 14 лет колонии. Возбуждено дело по части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что Запад может передать Киеву?

      Глава УЕФА заявил о желании снять отстранение с юношеских сборных России

      Посол России заявил о поддержке мирных инициатив Ватикана по Украине

      Студент из Донецка сдал полиции петербургского астронома после разговора об СВО

      Отсутствующий в бюллетенях Байден выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

      Концерт Арбениной на Дальнем Востоке состоится вопреки требованиям об отмене

      Защита «королевы марафонов» обжаловала арест

      Россия резко нарастила вывоз одного вида агропродукции

      Самый дорогой футболист мира Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым

      В Госдуме отказались поддержать сокращение рабочего дня в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше