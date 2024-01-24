Предсказана судьба имущества Кудрявцевой в случае развода

В случае развода с мужем телеведущей Кудрявцевой достанется дом на Рублевке

В случае развода с хоккеистом Игорем Макаровым телеведущей Лере Кудрявцевой достанется их общий дом на Рублевке. Судьбу имущества пары при расторжении брака предсказали в KP.RU.

Речь идет о двухэтажном загородном доме, который супруги приобрели через год после свадьбы. Интерьер особняка выполнен в стиле модерн, а в отделке преобладают кремовые и бежевые цвета.

Помимо дома, и у Кудрявцевой, и у Макарова есть по квартире в Москве. Апартаменты телеведущей находятся на Красной Пресне, а локация жилья ее мужа не известна. Отмечается, что при разводе каждый из них сохранит права на эту недвижимость.

О расставании с мужем после 10 лет брака Кудрявцева объявила в январе. Телеведущая отметила, что ушла от хоккеиста, и объяснила решение фразой «алкоголь — зло».

Кудрявцева состоит в браке с Макаровым с 2013 года, пара воспитывает дочь. Это третий брак телеведущей. Ее первым мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Во второй раз телезвезда вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова.