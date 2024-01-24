Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров

Чтобы зрительно увеличить размер пениса, порноактеры пользуются несколькими неочевидными трюками, рассказала секс-коуч, подкастерша Кейтлин Нил. Хитрости актеров фильмов для взрослых она раскрыла в материале для Daily Star.

Нил отметила, что сделать так, чтобы их пенис выглядел больше, порноактерам в основном помогают операторские уловки. «В соцсетях все знают, какими преображающими свойствами обладают хороший свет и правильный угол. Общеизвестно, что пенисы выглядят больше сбоку, как в порно, а не сверху», — объяснила она. Кроме того, добавила коуч, мужчинам в порно часто выбирают миниатюрных партнерш, чтобы по сравнению с ними половые органы мужчин выглядели более впечатляющими.

Однако некоторые секреты порнозвезд, продолжила она, доступны всем. По словам Нил, порноактеры стараются похудеть, чтобы жир вокруг пениса и на животе не скрывал его настоящий размер. Помимо этого, она порекомендовала сделать интимную стрижку. «Избавление от лишних волос — это вишенка на торте, которая превращает член из большого в огромный. Одинокое дерево на выкошенном поле стоит выше, чем дерево в лесу», — заключила она.

Ранее мужчины и женщины, которые нашли в фильмах для взрослых полезные приемы, поделились своим опытом. Многие отметили, что благодаря порнографическим роликам научились правильно делать куннилингус.