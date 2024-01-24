Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Российские пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ», который отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает из Новосибирской области. С неполадками также столкнулись жители Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края и Башкирии. При этом, как утверждают некоторые пользователи, мессенджер работает, если включить VPN.

Вечером 23 января стало известно о массовом сбое в работе YouTube. В основном на неполадки жаловались россияне. Всего было получено 5 424 сообщений о сбоях.