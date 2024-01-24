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09:38, 24 января 2024Россия

Россиянин попытался задушить десятилетнего школьника на глазах у его матери

В Забайкалье безработный попытался задушить школьника на глазах у его матери

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В поселке Амазар Забайкальского края безработный мужчина попытался задушить десятилетнего школьника на глазах у его матери. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что все произошло накануне. Россиянин проник во двор одного из домов в Забайкалье, схватил находившегося там мальчика за шею и стал угрожать ему расправой.

В этот момент на помощь ребенку пришла его мать. Мужчина бросил школьника и переключил свое внимание на родительницу. Он достал нож и несколько раз ударил им женщину.

Затем обидчик попытался уронить женщину на кресло, но ей удалось оттолкнуть его, схватить сына и убежать к родственникам в дом напротив. Нападавший последовал за ними, однако те успели запереть дверь изнутри. После этого мужчина ушел.

Правоохранители уже задержали нападавшего. Им оказался 37-летний местный житель, который уже имел несколько судимостей в прошлом.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею.

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      Анна Щербакова
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