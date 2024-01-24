Россиянин попытался задушить десятилетнего школьника на глазах у его матери
В поселке Амазар Забайкальского края безработный мужчина попытался задушить десятилетнего школьника на глазах у его матери. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что все произошло накануне. Россиянин проник во двор одного из домов в Забайкалье, схватил находившегося там мальчика за шею и стал угрожать ему расправой.
В этот момент на помощь ребенку пришла его мать. Мужчина бросил школьника и переключил свое внимание на родительницу. Он достал нож и несколько раз ударил им женщину.
Затем обидчик попытался уронить женщину на кресло, но ей удалось оттолкнуть его, схватить сына и убежать к родственникам в дом напротив. Нападавший последовал за ними, однако те успели запереть дверь изнутри. После этого мужчина ушел.
Правоохранители уже задержали нападавшего. Им оказался 37-летний местный житель, который уже имел несколько судимостей в прошлом.
Ранее сообщалось, что в Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею.