Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 24 января 2024Бывший СССР

Названы способы ВСУ компенсировать дефицит боеприпасов

Военный эксперт Живов: нет признаков сильного дефицита у ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На данный момент нет признаков, которые могли бы указывать на серьезный дефицит у Вооруженных сил Украины какого-либо оружия или боеприпасов. Некоторые позиции, например, осколочно-фугасные боеприпасы удается компенсировать за счет кассетных. Такой способ в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, военный эксперт Алексей Живов.

«Там, где воюют мои друзья, соратники, товарищи сильного дефицита в чем-либо у ВСУ нет. Боевая работа не нарушена. Постепенно заканчиваются осколочно-фугасные боеприпасы, но они продолжают обстреливать кассетными. Есть недостаток для ствольной артиллерии, но было приобретено большое количество дронов», — рассказал эксперт.

Тем не менее, у ВСУ, по его словам, уже не так много оперативно-тактических ракет. Определенные запасы все еще остаются, но их недостаточно для того, чтобы ежедневно наносить удары на большую глубину.

«Также ограничен запас современных ракет, которые поставляют страны НАТО вроде Storm Shadow. Я не думаю, что их активно пополняют, потому их тоже используют для каких-то отдельных военных диверсий», — добавил Живов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Ранее аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что у ВСУ наблюдается повсеместный дефицит оружия. По его словам, помимо снарядного голода, особенно в отношении гаубичных 155-миллиметровых боеприпасов, в украинской армии также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названы способы ВСУ компенсировать дефицит боеприпасов

      Девочка придумала оригинальный способ мести однокласснице за издевательства

      На Украине раскритиковали выпады Зеленского в адрес Трампа

      Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

      На территории России уничтожили украинского полковника-диверсанта

      Россиянка побывала в Тадж-Махале в Индии и назвала его полным разочарованием

      КНДР запустила несколько крылатых ракет

      Стало известно о распространении суперинфекций в России

      Германия отказалась помогать Украине в одиночку

      Учительница рассказала школьнику о своем сне и 30 раз занялась с ним сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше