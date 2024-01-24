Сторонники Палестины помешали Байдену выступить с предвыборной речью

Global News: сторонники Палестины прервали предвыборную речь Байдена в Вирджинии

Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали речь президента США Джо Байдена против ограничения права на аборты, которую он произносил в рамках своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Global News.

Как отмечает издание, в своем выступлении в Вирджинии, которое проходило во время голосования за кандидата в президенты от Республиканской партии в Нью-Гемпшире, Байден раскритиковал республиканцев за их усилия по ограничению прав на аборты. Сторонники Палестины помешали американскому лидеру нормально выступить, прерывая Байдена и критикуя его политику в отношении Израиля.

«Толпа приветствовала Байдена, но была не совсем дружелюбной. Многочисленные прерывания вынуждали Байдена делать паузу. [Он] пытался говорить, несмотря на выкрики "Прекращение огня немедленно" и "Геноцид Джо" из-за его поддержки Израиля», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, «объятия» Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стояли ему поддержки среди молодых избирателей и других противников палестино-израильского конфликта, которая могла сыграть решающую роль на выборах 2024 года в колеблющихся штатах, таких как Мичиган.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Сената США Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы снова не смогли договориться о помощи Украине. По его словам, в деле о выделении финансирования для Украины есть еще ряд вопросов, по которым согласия все еще нет.