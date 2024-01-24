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14:14, 24 января 2024Бывший СССР

Токаев высказался об отношениях с Россией

Президент Казахстана Токаев заявил о желании диверсификации отношений с Россией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Казахстан стремится к диверсификации двусторонних связей с Москвой и построению сотрудничества во всех возможных областях. Так об отношениях с Россией высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Астане, передает пресс-служба лидера казахского государства.

«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера», — заявил Токаев.

В свою очередь Хабиров назвал Казахстан одним из главных внешнеполитических партнеров Башкортостана.

Ранее стало известно, что в Казахстане резко выросло количество бизнесов российского происхождения. Согласно исследованию инвестиционного банка Halyk Finance, число компаний из России за 2023 год увеличилось в два раза.

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