В Казахстане удвоилось число российских компаний

Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи

В Казахстане резко увеличилось количество российских компаний. Об этом со ссылкой на исследование инвестиционного банка Halyk Finance (дочерняя организация Halyk Bank) пишет РИА Новости.

Их число по итогам 2023 года превысило 23 тысячи, что в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Авторы отмечают, что российский бизнес продолжает активно релоцироваться в Казахстан на фоне западных санкций. При этом рост числа российских компаний в стране (плюс 21,7 процента) опередил общий прирост бизнеса (16,1 процента).

Позитивной стороной тенденции по переезду компаний из РФ эксперты назвали «их умеренный приток в сырьевые сектора — сельское хозяйство и добывающий сектор, но опережающий в обрабатывающую промышленность с ростом на 60 процентов за два года».

Существенный приток российского бизнеса отмечен и в профессиональную научную и техническую сферу (консалтинг), а также в сферу образования — таких компаний стало больше в 3,4 и 3,6 раза соответственно. При этом самый заметный рост числа российских предприятий зафиксирован в IT-отрасли — в семь раз. Доля таких компаний составила 75 процентов, говорится в исследовании.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совсем скоро в стране начнутся реформы, которые сделают ее экономику более устойчивой, прозрачной и динамичной. Он также анонсировал создание инвестиционного климата, отвечающего самым высоким мировым стандартам. По словам главы государства, планы увеличить вдвое объем экономики к 2029 году требуют проведения масштабных реформ.