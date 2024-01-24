Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 24 января 2024Россия

В Чечне впервые высказались о нападении бойцов соратника Кадырова на блокпост

Чеченский министр Дудаев: ситуация с нападением «Ахмата» на блокпост исчерпана

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ситуация с нападением бойцов «Восток-Ахмат», находящихся в подчинении соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Вахи Хамбулатова на блокпост в Мелитополе исчерпана еще в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский чиновник Ахмед Дудаев, министр региона по национальной политике, печати и информации региона. Как именно был исчерпан инцидент, и какую ответственность понесли чеченские бойцы, Дудаев не уточнил.

Так в Чечне впервые прокомментировали конфликт, произошедший между чеченскими бойцами и сотрудниками военной полиции.

По словам Дудаева, бойцы Вахи Хамбулатова месяцами и годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокации».

«Бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает "Стреляй, если мужчина"», — подтвердил факт конфликта чеченский министр.

Также Дудаев заявил, что видео с нападением на постовых распространяют украинцы и другие недоброжелатели, которые пытаются расшатать ситуацию.

Инцидент попал на видео — на нем видно, как военные на блокпосту остановили Mercedes и попросили показать боевое распоряжение.

Затем на кадрах видно, как чеченские военные вышли из машины, зарядили предмет, похожий на пистолет, и направили его в сторону проверяющего. После этого послышались характерные для избиения звуки, автор видео упал и из его рук выпал телефон. Военный корреспондент Юрий Котенок назвал ситуацию на видео беспределом и «ичкерийщиной».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО

      Пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту

      ФСБ сообщила о приговоре собиравшемуся воевать за Украину россиянину

      В Госдуме прокомментировали нападение на гражданина Ирана в Москве

      Популярная актриса снялась обнаженной в честь своего 50-летия

      Раскрыт рост цен на авиабилеты в 2024 году

      Поджигательницу российского военкомата приговорили к принудительным работам

      Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете

      В Турции приготовились к снижению курса лиры еще на треть

      Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше