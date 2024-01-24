В Черном море нашли и обезвредили мину ВСУ

Минобороны: экипаж корабля нашел и обезвредил мину ВСУ в Черном море

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота (ЧФ) с помощью беспилотного подводного аппарата в Черном море нашел и обезвредил мину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что мину нашел личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции. На воду спустили телеуправляемый беспилотный подводный аппарат, его оператор квалифицировал обнаруженную мину как якорную. Ее подняли на поверхность и впоследствии уничтожили.

Ранее, в июле 2023 года, в Минобороны России объясняли, что непрофессионализм и безответственность украинских Военно-морских сил (ВМС) привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря. Тогда же командование ЧФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.