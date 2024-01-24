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14:10, 24 января 2024Мир

В Германии объяснили требования Украины о поставках оружия проблемами ВСУ

Депутат бундестага Штрак-Циммерманн: Украина требует оружие из-за проблем ВСУ

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Заявления руководства Украины о поставках нового оружия Вооруженным силам республики (ВСУ) могут быть связаны с проблемами на фронте. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мария-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Die Welt.

Штрак-Циммерманн прокомментировала высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поставках оружия Западом. По ее мнению, недовольство Киева странами Европы связано с проблемами ВСУ на фронте и потребностью в вооружении.

Депутат призвала Запад сделать все возможное для обеспечения Украины военной помощью. Однако она подчеркнула, что европейская оборонная промышленность только увеличивает темпы производства. «Это оружие не на сегодня и не завтра (...) Суть в том, что мы не можем произвести в настоящий момент столько оружия, сколько требуется Украине», — объяснила Штрак-Циммерман.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине. Он отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран.

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      Юрий Леонов
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