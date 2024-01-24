Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 24 января 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

Марочко: ВСУ наносят артудары по сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

Фото: Alina Smutko / Reuters

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении получают приказы наносить удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что подобные инциденты были зафиксированы на украинских позициях между Артемовском и Часов Яром, а также в районе Клещеевки. Военный эксперт указал, что обстрел сослуживцев является работой заградительных отрядов ВСУ, таким образом командование пытается удержать на позициях мобилизованных новобранцев.

О существовании в украинских войсках заградотрядов в октябре сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как он утверждал, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по солдатам ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что запад может передать Киеву?

      Премьер Словакии объяснил выбор Ужгорода для визита вместо Киева

      Предотвращен теракт на военном предприятии в российском городе

      101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

      В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

      Возлюбленная рэпера Face показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Раскрыты последствия атаки украинских беспилотников в Орле

      Делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

      В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

      Россиянин раскрыл способ купить жилье в Монголии за 50 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше