В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

Марочко: ВСУ наносят артудары по сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении получают приказы наносить удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что подобные инциденты были зафиксированы на украинских позициях между Артемовском и Часов Яром, а также в районе Клещеевки. Военный эксперт указал, что обстрел сослуживцев является работой заградительных отрядов ВСУ, таким образом командование пытается удержать на позициях мобилизованных новобранцев.

О существовании в украинских войсках заградотрядов в октябре сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как он утверждал, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по солдатам ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.