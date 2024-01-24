В российском лесу нашли 27 килограммов наркотиков

В Ленобласти нашли закладку с 27 килограммами наркотиков

В Ленинградской области полицейские нашли 27 килограммов наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, полицейские нашли закладу в лесу в Пикалево. Там было 29 пакетов, предположительно, с мефедроном.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.