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13:19, 24 января 2024Ценности

В сети оценили внешность Мадонны на снимках без фотошопа фразой «какой позор»

Фото: Wiese/face to face / Globallookpress.com

Папарацци сняли на фото американскую поп-исполнительницу Мадонну на концерте в Нью-Йорке, США. Пользователи сети оценили ее внешность без фотошопа фразой «какой позор». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

65-летнюю исполнительницу запечатлели на сцене «Мэдисон-сквер-гарден» в откровенном наряде — облегающем красном платье-комбинации с отделкой из черного кружева, колготках в сетку и высоких сапогах на каблуках и со шнуровкой. При этом на ее лице и теле были видны признаки возрастных изменений.

Читатели издания раскритиковали данные кадры под публикацией. «Вот что происходит, если сильно фотошопить себя в социальных сетях: люди испытывают шок, когда узнают, как вы выглядите на самом деле!», «Она выглядит на 80», «Выглядит ужасно. Что меня огорчает, так это то, что она все еще считает себя самой сексуальной женщиной на свете», «Стареть — это нормально, нужно только одеваться соответственно возрасту», «Какой позор», «Мне за нее неловко», «Пожалуйста, оденься. Становится страшно», — упрекнули звезду юзеры.

Ранее в январе двое фанатов Мадонны подали на нее в суд из-за того, что выступление певицы, которое проходило в рамках гастрольного тура Celebration, началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью.

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      Карина Черных
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