18-летнему петербуржцу выстрелили в лицо в ТРК и отняли куртку с модным патчем

В Петербурге сверстники выстрелили в лицо 18-летнему юноше в ТРК и отняли куртку

В Санкт-Петербурге 18-летнему юноше выстрелили в лицо на территории торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Жемчужная плаза» в Красносельском районе. Как выяснила «Фонтанка», сделали это его сверстники, кроме того, у молодого горожанина отняли куртку с модным у субкультуры околофутбольных фанатов патчем Stone Island.

По информации издания, по подозрению в причинении телесных повреждений задержан 18-летний парень. Следователи отметили, что именно он выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо оппоненту.

Его 17-летний приятель в это время якобы отбирал куртку у пострадавшего. Предположительно, им помогали еще несколько ребят.

Оба друга после профилактической беседы в отделе были отпущены под обязательство о явке. Старший, как утверждает «Фонтанка», с осени 2023 года находится под подпиской по делу о краже.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске четверо подростков избили сверстника и бросили его под колеса подъезжающей машины.

У пострадавшего россиянина диагностировали множественные ушибы на голове.