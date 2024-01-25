Специалист по управлению гневом расправился с раздражавшим его мужчиной

В США специалист по управлению гневом расправился с соседом из-за своих собак

В США специалист, который специализировался на управлении гневом, расправился с раздражавшим его соседом. Об этом пишет People.

46-летнего Трэвиса Макбрайда из города Диленд, штат Флорида, взяли под стражу в четверг, 18 января. Полицейские были вызваны для проверки «подозрительного инцидента» в одном из домов. Звонившая женщина заявила, что Макбрайд хотел расправиться с 51-летним Клинтоном Дорси и искал его накануне. Речь якобы шла о том, что мужчина чем-то навредил собакам Макбрайда.

Позже американка заявила, что видела, как ночью Макбрайд не менее восьми раз выстрелил в Дорси на улице. После этого он якобы явился к ней под дверь и начал угрожать расправой, если она обратится в полицию.

Несколько местных жителей также звонили в экстренные службы. Один из них заявил, что видел, как Макбрайд вытирал кровь на месте происшествия, а другой — как тот тащил какого-то человека через дорогу.

Дорси с огнестрельными ранениями полицейские нашли в багажнике автомобиля Макбрайда. Помочь пострадавшему было уже невозможно.

Макбрайд учился на психотерапевта и специализировался на биполярном расстройстве и управлении гневом. При этом в 2017 году некая женщина обвинила его в том, что он пытался задушить ее. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая «неправильно гуляла с его собакой».

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