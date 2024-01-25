Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:15, 25 января 2024Из жизни

Специалист по управлению гневом расправился с раздражавшим его мужчиной

В США специалист по управлению гневом расправился с соседом из-за своих собак

Фото: Octavio Jones / Reuters

В США специалист, который специализировался на управлении гневом, расправился с раздражавшим его соседом. Об этом пишет People.

46-летнего Трэвиса Макбрайда из города Диленд, штат Флорида, взяли под стражу в четверг, 18 января. Полицейские были вызваны для проверки «подозрительного инцидента» в одном из домов. Звонившая женщина заявила, что Макбрайд хотел расправиться с 51-летним Клинтоном Дорси и искал его накануне. Речь якобы шла о том, что мужчина чем-то навредил собакам Макбрайда.

Позже американка заявила, что видела, как ночью Макбрайд не менее восьми раз выстрелил в Дорси на улице. После этого он якобы явился к ней под дверь и начал угрожать расправой, если она обратится в полицию.

Несколько местных жителей также звонили в экстренные службы. Один из них заявил, что видел, как Макбрайд вытирал кровь на месте происшествия, а другой — как тот тащил какого-то человека через дорогу.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Дорси с огнестрельными ранениями полицейские нашли в багажнике автомобиля Макбрайда. Помочь пострадавшему было уже невозможно.

Макбрайд учился на психотерапевта и специализировался на биполярном расстройстве и управлении гневом. При этом в 2017 году некая женщина обвинила его в том, что он пытался задушить ее. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая «неправильно гуляла с его собакой».

Ранее в США семья из штата Колорадо купила дом и нашла человеческую голову в морозилке. Ранее домом владели мать и сын, которые съехали сразу же после заключения сделки по продаже строения.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Оренбургом обрушилось здание, есть погибшие. Там произошел взрыв

      В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

      Адвокат заявил о невозможности Блиновской выплатить долги перед налоговой

      Путин прибыл в Калининград

      Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

      В России оценили ситуацию с ценами на топливо

      Мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

      Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи ЕС Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше