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11:42, 25 января 2024Россия

Белгородский губернатор рассказал о подвиге экипажа сбитого Ил-76

Белгородский губернатор Гладков: экипаж Ил-76 ценой жизни увел борт от поселка
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны России ценой жизни увел борт от поселка Яблоново. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, действия летчиков были профессиональными и самоотверженными.

«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» — объявил Гладков.

Белгородский губернатор также выразил соболезнования семьям российских военных.

24 января потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны России. Авиакатастрофа произошла в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов. В Министерстве обороны России заявили, что Киев совершил теракт, сбив выполнявший гуманитарную миссию самолет — на борту были 65 пленных бойцов ВСУ.

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