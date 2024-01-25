Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:58, 25 января 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о последствиях банкротства для Блиновской

Адвокат Айрапетов: банкротство Блиновской может не избавить ее от долгов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Процедура банкротства в случае блогера Елены Блиновской может не привести к желаемому результату в виде аннулирования долгов, считает адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. По его словам, суд должен будет рассмотреть, насколько добросовестным было заявление и не способствовала ли сама фигурантка дела банкротству. О последствиях плана Блиновской пройти процедуру банкротства Айрапетов рассказал «Ленте.ру».

«Гипотетически, конечно, институт банкротства, если она прибегнет к нему, вполне может помочь обнулить долги. Но это гипотетически. Практически, учитывая своеобразное положение госпожи Блиновской, эта процедура может не привести к такому последствию, как аннулирование долгов», — заметил Айрапетов.

Суд, по его словам, будет смотреть, насколько добросовестным было заявление о банкротстве, какие обстоятельства к нему привели, не способствовала ли этому сама Блиновская. Адвокат не исключил, что суд может посчитать банкротство искусственным.

«Банкротство — достаточно сложная и долгоиграющая процедура, которая не отменяет уголовного преследования и ответственности по статье о неуплате налогов. Суд должен решить, насколько добросовестно вела себя Блиновская, и только после этого говорить о списании долгов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Банкротство физических лиц. Как списать долги и какие будут последствия
Банкротство физических лиц.Как списать долги и какие будут последствия
17 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Ранее сообщалось, что Блиновская не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Залужный пригласил главу Генштаба Польши совместно поработать

      ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет

      В Казахстане решили наказать сеявших панику во время землетрясения

      Экономика США выросла

      Супруга военкора Татарского оценила приговор террористке Треповой

      Украина приготовилась перейти на собственный газ

      Министр обороны Германии заявил о тупиковой ситуации на Украине

      Россиянам рассказали о способе сэкономить при покупке жилья

      Литва предсказала Украине еще больше сложностей в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше