Адвокат заявил о невозможности Блиновской выплатить долги перед налоговой

Адвокат Сальникова: блогер Блиновская не сможет погасить долг перед ФНС

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

По словам адвоката, накануне суд продлил арест на имущество и деньги Блиновской и ее родственников. В связи с этим складывается ситуация, при которой блогер, ее муж и родители будут вынуждены заявить о банкротстве, так как создательница марафонов физически не сможет погасить ущерб государству.

Ранее блогер оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Кроме того, по словам адвоката, накануне мошенники сгенерировали биометрию Блиновской и звонили ее друзьям и родственником, чтобы попросить денег.