Суд продлил арест денег и имущества Блиновской и ее родственников до 26 апреля

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на счета, недвижимость и имущество блогера Елены Блиновской и ее родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там уточнили, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета о продлении срока ареста на имущество и деньги блогеру, ее мужу, матери, отцу и брату. Также продлен арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа Блиновской. Им запрещено распоряжаться арестованным имуществом сроком до 26 апреля.

Кроме того, суд запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим Блиновской и ее родственникам.

Ранее блогер Елена Блиновская оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест. Помимо этого, ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

