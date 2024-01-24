Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:11, 24 января 2024Силовые структуры

Суд продлил арест денег и имущества Блиновской

Суд продлил арест денег и имущества Блиновской и ее родственников до 26 апреля
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на счета, недвижимость и имущество блогера Елены Блиновской и ее родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там уточнили, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета о продлении срока ареста на имущество и деньги блогеру, ее мужу, матери, отцу и брату. Также продлен арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа Блиновской. Им запрещено распоряжаться арестованным имуществом сроком до 26 апреля.

Материалы по теме:
В Рунете нашли блогершу «в сто раз хуже Блиновской». Как она зарабатывает миллионы рассказами о прошлых жизнях и духах
В Рунете нашли блогершу «в сто раз хуже Блиновской».Как она зарабатывает миллионы рассказами о прошлых жизнях и духах
25 ноября 2023
Последствия голой вечеринки Ивлеевой: налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
Последствия голой вечеринки Ивлеевой:налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
28 декабря 2023
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана: какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана:какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
6 января 2024

Кроме того, суд запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим Блиновской и ее родственникам.

Ранее блогер Елена Блиновская оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и поместили под домашний арест. Помимо этого, ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Франция отклонила запрос России о заседании СБ ООН по сбитому Ил-76

      Суд продлил арест денег и имущества Блиновской

      Назван способ убрать живот и бока за месяц

      Стало известно о взрывах в Харькове

      В США опровергли сообщения о выводе американских войск из Сирии

      Село в Белгородской области подверглось обстрелам ВСУ

      Стало известно о взрыве в Одессе

      Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы

      Лавров назвал «нудным» диалог России и США

      ООН прокомментировала крушение самолета Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше