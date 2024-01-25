Мошенники украли голос Блиновской и выманивали деньги у ее близких

Мошенники украли голос Елены Блиновской и выманивали деньги у ее близких

Мошенники украли голос блогера Елены Блиновской и выманивали деньги у ее близких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат «королевы марафонов» рассказал, что неизвестные сгенерировали ее биометрию, а теперь звонят друзьям и родственникам с просьбой перечислить деньги. Так, аферисты позвонили отцу Блиновской, однако он не поверил мошенникам.

22 января Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения Блиновской за нарушение условий домашнего ареста. Она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела блогера было установлено два новых эпизода. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области при попытке выехать из страны по делу об уклонении от уплаты налогов. Ей вменяется неуплата 1,5 миллиарда рублей.