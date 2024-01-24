Раскрыты подробности о сокамерницах арестованной Блиновской в СИЗО

Арестованная блогерша Блиновская будет сидеть в СИЗО с ранее не судимыми

Блогер Елена Блиновская, которую суд арестовал до 26 апреля, будет сидеть в СИЗО №6 «Печатники» с ранее не судимыми женщинами. Подробности о сокамерницах блогерши в беседе с RT раскрыл вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, камеры в изоляторе рассчитаны на 40 мест, а вещи арестантки стирают вручную. Содержащиеся под стражей женщины могут заказывать еду из магазина ФСИН, а также пользоваться парикмахерской и спортзалом. С родственниками блогер будет общаться один раз в неделю с согласия следователя.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Блиновскую временно поместили в карантинную камеру. После определенного времени создательница марафона окажется в обычной камере.

Блогерша оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.