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17:08, 24 января 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о сокамерницах арестованной Блиновской в СИЗО

Арестованная блогерша Блиновская будет сидеть в СИЗО с ранее не судимыми

Фото: пресс-служба Замоскворецкого суда / ТАСС

Блогер Елена Блиновская, которую суд арестовал до 26 апреля, будет сидеть в СИЗО №6 «Печатники» с ранее не судимыми женщинами. Подробности о сокамерницах блогерши в беседе с RT раскрыл вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, камеры в изоляторе рассчитаны на 40 мест, а вещи арестантки стирают вручную. Содержащиеся под стражей женщины могут заказывать еду из магазина ФСИН, а также пользоваться парикмахерской и спортзалом. С родственниками блогер будет общаться один раз в неделю с согласия следователя.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Блиновскую временно поместили в карантинную камеру. После определенного времени создательница марафона окажется в обычной камере.

Блогерша оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной послужила новогодняя вечеринка, на которой женщина пообщалась со свидетелем по своему делу.

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      Олеся Мицкевич
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