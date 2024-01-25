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17:51, 25 января 2024Россия

Блокадницу похоронили на российском кладбище для безродных и бездомных

Блокадницу Чебыкину похоронили в Красноярске в могиле для безродных и бездомных

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Красноярске блокадницу Валентину Чебыкину похоронили на кладбище для россиян, оставшихся без родных и невостребованных тел. Об этом сообщила общественница Мария Каминская, ее слова приводит портал NGS.RU.

По словам Каминской, еще в октябре прошлого года блокадница сломала шейку бедра и уже не могла самостоятельно выполнять бытовые задачи, а ее сын не был в состоянии за ней ухаживать из-за психического заболевания. Однако врачи решили оставить ее на попечение сына, и в результате, когда у Чебыкиной началось ухудшение состояния здоровья, врачи уже не могли ее прооперировать — 89-летняя женщина была слишком истощена.

«Мы не знаем, кормил он (сын) или нет ее. Так вот получилось, что она в детстве (...) [пережила блокаду Ленинграда] и под старость лет тоже, видно, не кушала», — сообщила общественница. По ее мнению, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы блокаднице помогали сотрудники соцслужбы.

Каминская отмечает, что сейчас жители пытаются обратить внимание властей на ситуацию с погребением блокадницы, так как их возмущает сама мысль, что блокадница «будет там лежать под инвентарным номером рядом с бездомными».

В свою очередь, в Минсоцполитики региона сообщили, что соцслужбы несколько раз в месяц навещали пенсионерку, однако не могли осуществлять за женщиной постоянный уход, так как блокадница не давала на это согласия. «Во время всех посещений специалисты измеряли женщине давление, кормили ее и помогали осуществлять гигиенические процедуры», — приводит Telegram-канал «Борус» слова чиновников.

Ранее сообщалось, что россиянке пришлось двое суток самостоятельно рыть могилу матери

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