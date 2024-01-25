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20:39, 25 января 2024Экономика

Аналитик высказался о шансах Украины перейти на собственный газ

Аналитик Листовский: Украина способна обеспечить себя газом в отопительный сезон

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Украина готова обеспечить себя собственным газом в отопительный сезон, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о шансах республики перейти на свои энергетические ресурсы и покрыть потребности.

«Украина до 2021 года добывала примерно 20-22 миллиарда кубометров газа в год. С учетом того, что экономика Украины просела примерно на 30-40 процентов относительно 2021 года, то потребление также пропорционально уменьшилась. Есть вероятность, что Украина сможет за счет собственной добычи пройти пиковые сезоны потребления газа — имеется в виду отопительный период», — сказал он.

Технологии добычи не поменялись, они остались те же самые. Где-то хуже, где-то лучше дело обстоит. Но технологии работающие, я считаю, Украина и дальше сможет добывать 15-20 миллиардов кубометров

Андрей Листовскийаналитик

В интервью Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в 2024 году страна планирует прекратить импорт газа. По его словам, республика сможет полностью обеспечивать себя за счет собственной добычи, которая должна сравниться по объемам с потреблением.

В 2021 году Украина использовала 27 миллиардов кубометров газа, а в 2023-м только 19 миллиардов. Это связано с тем, что в результате боевых действий страна потеряла контроль над частью территорий, где расположено много крупных предприятий, а также из-за миграции граждан.

Потребление в 2024 году во многом будет зависеть от развития экономики. По словам министра, рост производства уже идет и имеет потенциал к увеличению, но смотреть надо будет уже по итогам года.

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