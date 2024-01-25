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20:21, 25 января 2024Силовые структуры

Двух российских полицейских заподозрили в незаконном получении денег подчиненных

В Приморье двух полицейских заподозрили в незаконном получении денег подчиненных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморье сотрудников УМВД России по городу Владивостоку заподозрили в противоправной деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, двое сотрудников комендантского взвода причастны к незаконному получению денег своих подчиненных. Это узнали оперативники собственной безопасности. Собранные материалы они передали в следственные органы. Отмечается, что проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Если вина полицейских подтвердится, их уволят со службы и накажут в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что следователи Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции по обвинению во взяточничестве и направили материалы для утверждения обвинительного заключения прокурору.

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      Екатерина Кашурникова
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