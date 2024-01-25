Politico: ЕС представит новую оборонно-промышленную стратегию в конце февраля

Европейский союз (ЕС) представит новую оборонно-промышленную стратегию в конце февраля по инициативе еврокомиссара по внутреннему рынку и оборонной промышленности Тьерри Бретона. Об этом сообщает газета Politico.

«Французский комиссар также хочет, чтобы ЕС скопировал чрезвычайные полномочия президента США, позволяющие Белому дому в случае возникновения чрезвычайной ситуации перенаправить промышленность страны на оборонное производство, что приведет к созданию настоящей экономики военного времени», — отмечается в материале издания.

Бретон также добавил, что рассчитывает на выделение Евросоюзом 100 миллиардов евро на оборонные нужды. По его мнению, при таких тратах сообщество сможет в промежутке от 18 до 24 месяцев выйти на показатели России по производству боеприпасов.

Ранее Бретон выразил надежду, что ЕС сможет «сдержать слово» и отправить к весне один миллион снарядов Украине.