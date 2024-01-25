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15:36, 25 января 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ сообщил об активном наступлении ВС России на купянском направлении

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно атакуют на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия ведет активное наступление на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«В последние дни противник на разных участках, в первую очередь, на Купянском направлении активно атакует, используя мобильные штурмовые группы», — рассказал генерал.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и поиска слабых мест противника. При этом на определенных участках украинские войска недостаточно хорошо укрепили свои позиции.

«Как раз в этих местах они пытаются прорваться, проскользнуть, наращивают усилия и наносят удар», — сказал Кривонос.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что ВСУ собираются отступить на оборонительную линию, названную в честь главнокомандующего Валерия Залужного. По его словам, она находится в 10-15 километрах от фронта.

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      Алевтина Запольская
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