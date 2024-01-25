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05:58, 25 января 2024Путешествия

Летящий из Уфы самолет подал сигнал бедствия

Flightradar: летящий из Уфы в Омск рейс подал сигнал ЧС

Фото: Unsplash

Рейс, выполняющий маршрут УфаОмск, подал сигнал бедствия (чрезвычайной ситуации — ЧС) во время полета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, позволяющий отслеживать передвижения самолетов на карте в режиме реального времени.

Цвет иконки самолета на интерактивной карте изменился на красный, рейс выписывает круги в небе неподалеку от Уфы. В настоящее время подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил дебош на борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета. Экипаж воздушного судна доложил о буйном пассажире и запросил полицию по прибытии в аэропорт назначения в Новосибирск. Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно.

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      Александра Синицына
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