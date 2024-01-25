Мэр российского города официально сложил полномочия

«Интерфакс»: мэр Новосибирска Локоть официально сложил полномочия

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть официально сложил полномочия. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре администрации российского города.

Представители новосибирской мэрии отметили, что Локоть подал в отставку по собственному желанию. «Анатолий Евгеньевич был избран новосибирцами мэром города в апреле 2014 года и переизбран в сентябре 2019 года», — напомнили в пресс-центре.

Теперь исполнять обязанности градоначальника назначили первого вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова, пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела. Уходящей с поста чиновнице подчиненные вручили цветы и благодарственное письмо. Исполнять обязанности мэра Кургана осталась первый заместитель главы города Анастасия Аргышева.