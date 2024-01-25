Министр обороны Германии заявил о тупиковой ситуации на Украине

Министр обороны Германии Писториус заявил о тупике в конфликте на Украине

Военное противостояние на Украине фактически зашло в тупик. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Bild.

Писториус прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что ситуация на фронте фактически зашла в тупик.

«Я бы был осторожен с прогнозами. Фактически ситуация зашла в тупик. Никакого выигрыша в территории ни с одной стороны нет», — заявил политик. При этом он отметил наступательные усилия российских военных.

Ранее Писториус сообщил, что Германия передаст шесть вертолетов Sea King Вооруженным силам Украины (ВСУ). Предварительно ФРГ должна направить технику во втором квартале года.