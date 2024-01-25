Минобороны заявило об уничтожении скрытых блиндажей ВСУ

МО РФ: на купянском направлении FVP-дроны уничтожили скрытые блиндажи ВСУ

На купянском направлении расчеты FVP-дронов уничтожили скрытые блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что для уничтожения блиндажей расчеты дронов совершили скрытный марш-бросок из тыла ближе к линии соприкосновения. Группы перемещались ближе к переднему краю бесшумно.

Ранее, в декабре 2023 года, российские военнослужащие уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Определить места расположения противника позволила воздушная разведка.