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09:38, 25 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении скрытых блиндажей ВСУ

МО РФ: на купянском направлении FVP-дроны уничтожили скрытые блиндажи ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На купянском направлении расчеты FVP-дронов уничтожили скрытые блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что для уничтожения блиндажей расчеты дронов совершили скрытный марш-бросок из тыла ближе к линии соприкосновения. Группы перемещались ближе к переднему краю бесшумно.

Ранее, в декабре 2023 года, российские военнослужащие уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Определить места расположения противника позволила воздушная разведка.

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      Анастасия Шейкина
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