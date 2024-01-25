Мосгордуму покинет депутат от партии «Яблоко»

Депутат Мосгордумы Рыжков решил уволиться по собственному желанию

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

Согласно опубликованной информации, постановление о досрочном прекращении полномочий Рыжкова внесено в Мосгордуму 22 января. Сейчас оно находится на рассмотрении.

По информации из открытых источников, Рыжков был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва от партии «Яблоко» 19 сентября 2021 года. Он представлял интересы избирательного округа № 37, в который включена часть столичного района Проспект Вернадского, а также Академический, Гагаринский и Ломоносовский районы.

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