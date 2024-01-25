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18:09, 25 января 2024Россия

Мосгордуму покинет депутат от партии «Яблоко»

Депутат Мосгордумы Рыжков решил уволиться по собственному желанию

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

Согласно опубликованной информации, постановление о досрочном прекращении полномочий Рыжкова внесено в Мосгордуму 22 января. Сейчас оно находится на рассмотрении.

По информации из открытых источников, Рыжков был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва от партии «Яблоко» 19 сентября 2021 года. Он представлял интересы избирательного округа № 37, в который включена часть столичного района Проспект Вернадского, а также Академический, Гагаринский и Ломоносовский районы.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, градоначальник уходит в отпуск с последующим увольнением. Временно исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр Олег Клемешов.

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      Константин Лысяков
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