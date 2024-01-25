Москвичка попала в больницу с химическими ожогами после ссоры с соседями

Соседи облили москвичку жидкостью для удаления жира, женщину госпитализировали

19-летняя москвичка попала в больницу с ожогами после ссоры с соседями. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, конфликт между россиянами произошел 24 января, его причина неизвестна. Со слов пострадавшей, в ходе ссоры соседи вылили на нее мощное средство для удаления жира. В результате врачи диагностировали у москвички ожоги первой-второй степени тела и слизистой рта. Помимо этого, у нее зафиксировали ссадины на лбу и ключице.

Как сообщает РЕН ТВ, после оказания медпомощи врачи отпустили женщину домой. Полиция проводит проверку.

Ранее в Челябинске гость вечеринки подкинул на кухню хозяйки квартиры дымовую шашку. В ответ она облила россиянина с ног до головы кипятком. После произошедшего участники конфликта решили его замять, однако делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

