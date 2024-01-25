РИА Новости: найдены черные ящики сбитого под Белгородом самолета Ил-76

На месте крушения сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолета Ил-76 найдены оба черных ящика. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Речь идет о приборе регистрации параметров полета и речевом самописце, уточнил собеседник агентства.

Оба аппарата находились в хвостовой части самолета. Черные ящики передали следователям.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ и трое сопровождающих. Минобороны сообщило, что самолет был сбит ВСУ. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 сбили тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.