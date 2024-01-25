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12:08, 25 января 2024Путешествия

Отдыхавшая с семьей 10-летняя туристка упала в бурную реку и не выжила

Daily Mail: 10-летняя туристка упала в бурную реку в Новой Зеландии и не выжила

Фото: Radek Jedynak / Unsplash

Десятилетняя австралийская туристка, отдыхавшая с семьей в Новой Зеландии, упала в бурную реку и была унесена сильным течением. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что юную путешественницу нашли сотрудники экстренных служб в национальном парке Фьордленд в четверг, 25 января. Они вытащили ее из воды, однако выжить девочке не удалось. Инспектор округа Саутленд Майк Боуман заявил, что случившееся повергло ее семью в шок.

«Полиция оказывает им поддержку», — заключил он.

Ранее в США туристка из Сингапура сорвалась со скалы во время фотосессии и не выжила. Известно, что 39-летняя путешественница гуляла по туристической тропе в национальном парке Минневаска вместе с мужем.

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      Зарина Дзагоева
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