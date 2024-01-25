В Британии заявили о завершении подготовки украинских военных
Великобритания и страны-союзники подготовили более 38 тысяч украинских военных. В частности, в рамках многонациональной учебной операции Interflex, об этом сообщает британское оборонное ведомство в соцсети X.
«ВС Британии и международные партнеры подготовили более 38 тысяч украинцев», — сказано в заявлении.
Как подчеркнули в ведомстве, более 34 тысяч военнослужащих прошли программу подготовки пехоты. Еще четыре тысячи — специальные курсы по обучению медиков, саперов и морпехов.
В начале января начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран рассказал, что более 30 государств задействованы в организации мероприятий по подготовке украинских военных за рубежом.
Так, по словам Тарана, в настоящее время коалиция партнеров насчитывает 34 страны. Среди них США, Великобритания, Канада, Норвегия, Австралия, большинство стран ЕС, а также Грузия и Молдавия.