Появились подробности об изнасиловании на чемпионате мира по хоккею

Полиция Канады начала сбор данных в деле об изнасиловании на МЧМ по хоккею-2003

Полиция канадского Галифакса продолжила расследование предполагаемого изнасилования, произошедшего на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею 2003 года. Об этом сообщает CityNews Halifax со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Констебль Джон Маклауд заявил, что срока давности в данном деле не существует, и они готовы оказать любую посильную помощь. Отмечается, что в данный момент полиция начала опрашивать свидетелей и собирать данные.

В июле 2022 года министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж инициировала расследование в отношении Федерации хоккея страны (Hockey Canada) в связи со скандалом вокруг бывших игроков молодежной сборной Канады, которых обвинили в изнасиловании. Она потребовала убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.

Национальная хоккейная лига сообщила, что проведет внутреннее расследование в отношении восьми хоккеистов в связи с обвинениями в сексуальном насилии 27 мая. Отмечалось, что с иском в суд обратилась 24-летняя женщина.