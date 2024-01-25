Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
0:2
Завершен
Арина Соболенко
Australian Open (ж)
Куньлунь Ред Стар
0:2
2-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даниил Медведев
Завтра
11:30 (Мск)
Александр Зверев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:08, 25 января 2024Спорт

Появились подробности об изнасиловании на чемпионате мира по хоккею

Полиция Канады начала сбор данных в деле об изнасиловании на МЧМ по хоккею-2003
Архивнное фото

Архивнное фото. Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Полиция канадского Галифакса продолжила расследование предполагаемого изнасилования, произошедшего на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею 2003 года. Об этом сообщает CityNews Halifax со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Констебль Джон Маклауд заявил, что срока давности в данном деле не существует, и они готовы оказать любую посильную помощь. Отмечается, что в данный момент полиция начала опрашивать свидетелей и собирать данные.

В июле 2022 года министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж инициировала расследование в отношении Федерации хоккея страны (Hockey Canada) в связи со скандалом вокруг бывших игроков молодежной сборной Канады, которых обвинили в изнасиловании. Она потребовала убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.

Национальная хоккейная лига сообщила, что проведет внутреннее расследование в отношении восьми хоккеистов в связи с обвинениями в сексуальном насилии 27 мая. Отмечалось, что с иском в суд обратилась 24-летняя женщина.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о причастности СБУ к пожару на нефтяном заводе в Туапсе

      Двух российских полицейских заподозрили в незаконном получении денег подчиненных

      Оптовые цены на бензин достигли максимума за два месяца

      Российского подростка обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

      На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции. Как он погиб и что о нем известно?

      Песков оценил процесс обмена военнопленными с Украиной

      Женщина-военнослужащая ВСУ рассказала об ошибках контрнаступления

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      США отправят главу ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

      Армия ОАЭ получит боевых роботов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше