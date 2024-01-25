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14:51, 25 января 2024Мир

Премьер Швеции согласился обсудить с Орбаном вступление в НАТО

SVT: Швеция согласилась обсудить в Брюсселе с Орбаном вступление в НАТО

Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в письме согласился провести 1 февраля в Брюсселе встречу, посвященную вступлению Стокгольма в НАТО, со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

«Я с нетерпением жду возможности более подробно обсудить с вами все эти вопросы в Будапеште в удобное для нас обоих время. У нас также будет возможность встретиться на важном заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля», — говорится в письме шведского премьера.

Ранее Орбан пригласил Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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