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16:03, 25 января 2024Мир

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в подыгрывании правым политикам

Президента Франции Эммануэля Макрона сочли «правым» из-за иммиграционного закона
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В воскресенье во Франции прошли протесты против нового закона, который упрощает процесс депортации мигрантов. Как сообщает ABC News, демонстранты обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он поддался давлению со стороны крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

В случае одобрения закона Конституционным судом Франции ожидаются новые протесты, сообщает издание.

Закон позволит французскому правительству в упрощенной форме депортировать «иностранцев, считающихся нежелательными».

Более того, в законопроекте предусмотрены меры, которые затрудняют доступ иностранцев к социальному обеспечению и создают трудности для приезда родственников иммигрантов из-за границы.

Ранее президента Макрона обвинили в использовании ультраправых лозунгов его бывшего политического оппонента Эрика Земмура.

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      Лина Пивоварова
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