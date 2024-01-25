Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в подыгрывании правым политикам

Президента Франции Эммануэля Макрона сочли «правым» из-за иммиграционного закона

В воскресенье во Франции прошли протесты против нового закона, который упрощает процесс депортации мигрантов. Как сообщает ABC News, демонстранты обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он поддался давлению со стороны крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

В случае одобрения закона Конституционным судом Франции ожидаются новые протесты, сообщает издание.

Закон позволит французскому правительству в упрощенной форме депортировать «иностранцев, считающихся нежелательными».

Более того, в законопроекте предусмотрены меры, которые затрудняют доступ иностранцев к социальному обеспечению и создают трудности для приезда родственников иммигрантов из-за границы.

Ранее президента Макрона обвинили в использовании ультраправых лозунгов его бывшего политического оппонента Эрика Земмура.